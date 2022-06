Météo - Ciel chargé avec des averses orageuses dimanche

Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux et une série d'averses et d'orages se développeront sur l'ensemble des régions, annonce l'Institut royal météorologique. Localement, ces averses seront intenses et à l'origine d'importants cumuls de précipitations en peu de temps.Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les températures maximales varieront de 18 à 22 degrés. Le vent deviendra temporairement faible sans direction précise, puis il s'orientera au secteur ouest tout en devenant modéré. Dimanche soir, des averses orageuses toucheront encore le centre et l'est du pays, avant de s'évacuer progressivement vers l'Allemagne. Ensuite, le temps deviendra sec dans la plupart des régions avec des éclaircies de plus en plus larges en Flandre. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la nébulosité restera abondante et une averse sera toujours possible. Les minima varieront de 10 à 13 degrés. Le vent sera généralement modéré et reviendra au sud-ouest. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.