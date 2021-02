Météo - Comme un air de printemps

Le soleil et les températures douces donneront un air printanier au pays, samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 11 et 16, voire 17 degrés, sous un vent modéré de sud-sud-est, assez fort à la Côte.En soirée et durant la nuit, quelques nuages feront leur apparition et le mercure descendra à 1 ou 2 degrés dans certaines vallées d'Ardenne et 8 à 9 degrés en plaine. Dimanche, les champs de nuages élevés se retireront vers l'ouest durant la journée pour laisser la place au soleil et à des températures comprises entre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises et 17 degrés en Campine. La journée de lundi s'annonce encore ensoleillée, malgré davantage de champs nuageux à partir de l'ouest en fin de journée. Le thermomètre affichera entre 13 et 18 degrés. (Belga)