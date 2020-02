Météo - De la douceur accompagnée de vent

Samedi, il fera d'abord nuageux et la nébulosité deviendra très abondante sur le nord-ouest avec parfois un peu de pluie l'après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Dans les autres régions, le temps restera sec. Une grande douceur enveloppera encore notre pays avec des maxima de 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés en Flandre. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort, voire même fort sur la région côtière. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.Cette nuit, la nébulosité deviendra très abondante dans toutes les régions. La pluie arrosera l'ouest et le centre du territoire, puis également l'est en fin de nuit. Les minima oscilleront de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 11 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort avec des pointes pouvant atteindre 70 à 90 km/h. L'IRM a émis une alerte jaune pour toute la Belgique dimanche, prévoyant des rafales de vent de 70 à 100 km/h. (Belga)