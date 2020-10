Météo : de la douceur pour ces prochains jours

Mercredi après-midi, le ciel sera nuageux et le temps deviendra généralement sec sur l'ouest et le centre du pays. Ailleurs, le risque d'une averse se maintiendra, d'après le bulletin de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre, sous un vent modéré à assez fort au littoral.Ce soir et cette nuit, le ciel se couvrira depuis l'ouest et de faibles pluies transiteront vers le centre et l'est. Les minima descendront jusqu'à 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne. Jeudi matin, la nébulosité sera abondante sur la plupart des régions, avec temporairement de faibles pluies ou bruines. Puis le temps deviendra sec, mais l'après-midi une zone de pluie plus active abordera le flanc ouest avant de progresser vers le centre et le sud-est du pays. Il fera un peu plus doux avec des maxima variant de 13 à 18 degrés. Le vent sera bien présent: on attend des rafales jusqu'à 70 km/h, voire localement un peu plus. Enfin, retour des éclaircies pour vendredi. Même si, à l'aube, le temps pourrait être très nuageux et pluvieux sur l'extrême sud du pays. Les maxima atteindront 12 à 16 degrés. Quant au vent, il sera faible à modéré. (Belga)