Météo - De la pluie avant un temps plus sec

Le pays sera traversé du centre vers l'est par une zone de pluie, vendredi matin, qui pourrait surtout être active à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). A l'ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies.Le temps redeviendra sec à l'est dans l'après-midi. Les maxima atteindront 23 degrés au littoral à 28 degrés dans l'est du pays, sous un vent de sud à sud- ouest qui gagnera en intensité et deviendra modéré voire assez fort sur l'ouest, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h. En soirée et durant la nuit, le ciel sera partiellement nuageux. Des averses pourraient survenir à la mer en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 13 et 18 degrés Le début du week-end sera venteux mais des éclaircies sont attendues, alternant avec des périodes plus nuageuses. Le thermomètre affichera entre 20 et 23 degrés. Un temps variable est prévu pour dimanche. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés. (Belga)

