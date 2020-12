Météo - De la pluie avant une baisse des températures

La nébulosité sera abondante, mercredi matin, avec encore assez bien de pluie, surtout sur le sud du pays, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après­-midi, quelques éclaircies pourront faire leur apparition à partir de l'ouest, mais le risque d'averses persistera. Il fera toujours très doux avec des maxima de 10 à 14°C. Le vent de sud­-ouest sera généralement modéré, parfois assez fort l'après­-midi en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.Une nouvelle zone de pluie traversera le pays dans la nuit. Les températures redescendront entre 3°C, sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 7°C, en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest. En fin de nuit il s'orientera au nord sur l'ouest du pays en devenant fort le long du littoral, avec des pointes de 80 km/h. Jeudi, les dernières pluies s'évacueront par l'est en matinée. Ensuite, des éclaircies, parfois larges, se développeront surtout sur l'ouest et le centre. La nébulosité restera plus abondante au sud du sillon Sambre­-et­-Meuse, où l'IRM attend quelques averses. Celles-ci adopteront progressivement un caractère hivernal (grésil ou neige fondante) alors qu'en Ardenne, une petite accumulation de neige sera possible sur les sommets en fin de journée. Les maxima, atteints en matinée, varieront entre 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 6 ou 7 degrés sur le centre et l'ouest du pays. (Belga)

