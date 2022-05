Météo - De larges éclaircies en début de journée ce mercredi avant quelques nuages

Ce mercredi matin, les éclaircies seront souvent larges malgré la présence de brume ou de bancs de brouillard localisés. Le ciel deviendra ensuite partiellement voire localement très nuageux à partir de l'ouest avec possibilité d'une petite averse isolée sur l'ouest et sur l'extrême est et sud-est. Sur une large partie centrale, les éclaircies devraient s'imposer davantage. Il fera doux avec des maxima de 13 à 19 degrés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Ce mercredi soir et dans la nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec la possibilité de quelques averses, surtout sur l'ouest du pays. Au fil des heures, de la brume ou du brouillard pourra se former, notamment sur la moitié ouest. Les températures descendront entre 3 et 9 degrés. Jeudi, après dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses se développeront par endroits et un coup de tonnerre pourra même s'entendre près des frontières de l'est. Le temps restera par contre sec avec un soleil plus généreux dans l'extrême ouest. Les maxima seront compris entre 13 degrés en bord de mer ou en Hautes-Fagnes, et localement 19 degrés dans la partie centrale du pays. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.