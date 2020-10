Météo : de nouvelles averses vont arroser la Belgique

Le ciel se couvrira par l'ouest ce mardi après-midi, suivi par un temps pluvieux, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Sur l'est de la Belgique, le temps restera généralement sec jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Haute-Ardenne et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales qui pourront atteindre les 70 km/h.Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera très nuageux à couvert avec, d'abord, de la pluie puis des averses à partir de l'ouest. Les averses seront notamment intenses sur l'ouest. Dans la région côtière, quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus. Les minima se situeront entre six et 10 degrés. Le vent soufflera temporairement assez fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Mercredi, les nuages deviendront petit à petit assez abondants dans l'ensemble du pays avec un risque d'averses croissant. Les averses seront les plus abondantes et les plus intenses dans le nord­-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 10 degrés et 15 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud­ ouest. Les rafales pourront atteindre 60 ou 70 km/h. Jeudi, il fera généralement très nuageux sur le sud du pays avec des périodes de pluie et des averses. Ailleurs, il fera généralement sec avec des éclaircies. En cours de journée, le ciel se couvrira partout par l'ouest avec de la pluie. Les maxima se situeront entre de 8 degrés en Hautes­-Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent de sud­-ouest sera modéré à parfois assez fort. Des rafales de 50 km/h seront possibles. Le temps restera variable en fin de semaine avec des températures comprises entre 11 et 16 degrés. Le temps devrait être plus clément ce week-end. (Belga)