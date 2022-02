Météo - Dernières heures au sec avant l'arrivée de la pluie

Il fera encore temporairement sec avec quelques éclaircies en début d'après-midi, avant que le ciel ne se couvre depuis la Côte et déverse des pluies de plus en plus marquées sur le pays au fil des heures, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et se situeront autour de 9 ou localement 10 degrés en plaine. Le vent s'orientera au secteur sud-ouest partout et gagnera en intensité pour devenir généralement assez fort dans l'intérieur des terres, et fort au littoral, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Le ciel restera couvert en soirée et dans la nuit, avec régulièrement de la pluie, parfois soutenue et pouvant mener à des cumuls de précipitations importants, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures ne descendront que légèrement, pour osciller entre 3 et 8 degrés. (Belga)

