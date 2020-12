Météo - Des éclaircies aux précipitations hivernales ce dimanche

Le temps sera calme et débutera sous les éclaircies ce dimanche, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages s'inviteront toutefois sur l'est du pays. La nébulosité progressera ensuite en cours de journée et se traduira, en soirée, par quelques précipitations hivernales.Le mercure affichera entre 2°C et 6°C , sous un vent généralement faible voire modéré à la Côte. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard givrant pourront se former en début de nuit, tandis qu'il neigera en Ardenne où les routes seront glissantes. En deuxième partie de nuit, des précipitations de neige fondante ou de pluie s'étendront au centre et à l'ouest du pays avec également un risque de routes glissantes. Les températures minimales varieront entre 0°C et -2°C. Le vent sera généralement faible. (Belga)