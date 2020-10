Météo - Des éclaircies avant le retour de la pluie jeudi après-midi

Le temps sera sec avec des éclaircies en de nombreux endroits ce jeudi matin. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité restera abondante avec encore des périodes de pluie ou d'averses. En cours d'après-midi, le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie depuis l'ouest. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 8 et 13 degrés. Le vent sera modéré et au littoral, parfois assez fort d'ouest-sud­-ouest revenant au sud-ouestCe soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux avec de la pluie ou de la bruine. Les nuages bas pourront limiter la visibilité en Haute Belgique. Il soufflera un vent modéré, au littoral généralement assez fort, de sud­-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. (Belga)

