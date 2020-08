Météo - Des maxima jusqu'à 32 degrés

Le ciel sera partiellement nuageux, jeudi, sous des maxima compris entre 27 degrés à la mer et en Ardenne et 32 degrés en Gaume, selon les prévisions de l'institut royal météorologique (IRM). Une petite averse n'est pas exclue.Le vent, de secteur sud, restera généralement modéré. En soirée et durant la nuit, il fera encore doux, avec des minima oscillant entre 18 et 20 degrés le long de la mer et en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Vendredi, le pays sera traversé au départ de la France par une onde pluvieuse. Des averses orageuses pourraient survenir en Ardenne. Le thermomètre affichera de 23 à 28 degrés. Le week-end débutera sous une nébulosité variable et quelques averses qui traverseront le pays d'ouest en est. Le temps sera également plus frais, les maxima atteignant 19 à 24 degrés. Le vent de sud-ouest restera généralement modéré à assez fort au littoral, avec des pointes de 50 km/h. Les maxima baisseront encore dimanche et varieront de 16 à 21 degrés. (Belga)

