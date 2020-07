Météo - Des nuages et des averses pour ce week-end

Le ciel se couvrira ce samedi avec une possibilité de faibles pluies ou bruines dès la matinée, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps devrait ensuite être plus sec l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 21 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 26 degrés sur le sud-est. Le vent, modéré, venant du sud-ouest pourrait toutefois être assez fort à la côte.Dans le courant de la soirée de samedi et dans la nuit, une perturbation active va arriver de l'ouest. Des pluies soutenues sont attendues accompagnées de coups de tonnerre. Les températures seront alors comprises entre 12 et 17 degrés. Dimanche, la perturbation se dirigera vers l'Allemagne et des pluies ou averses orageuses seront encore possibles sur l'est du pays en matinée. Ailleurs, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de nuages. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Haute Ardenne et 22 degrés sur le centre. Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. Une petite averse isolée ne sera pas à exclure. Le mercure pourrait atteindre les 25 degrés. Mardi, une faible perturbation est attendue et devrait repousser l'air chaud présent sur nos régions. Une averse sur l'ouest et le centre restera possible. Les températures devraient être comprises entre 25 degrés sur le centre et 27 degrés sur le sud-est. (Belga)