Météo - Des nuages et quelques averses pour finir la semaine

La nébulosité sera variable ce vendredi avec quelques averses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie s'attardera durant une grande partie de la journée sur le sud du pays. Les températures maximales varieront entre 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés en Basse en Moyenne Belgique.Ce vendredi soir et cette nuit, un passage pluvieux parfois accompagné d'averses traversera le pays du nord-ouest vers l'Ardenne. Un coup de tonnerre n'est pas exclu dans la région côtière. Des éclaircies reviendront ensuite à partir de l'ouest. Les températures redescendront entre 5 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 10 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort, de sud-ouest s'orientant ensuite à l'ouest. Samedi, les éclaircies céderont graduellement la place à davantage de champs nuageux, porteurs de quelques averses. Le risque d'averses sera plus marqué en région côtière et vers les Pays-Bas où celles-ci pourraient d'ailleurs être ponctuées de quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en plaine. Dimanche, le temps sera variable et il faudra composer avec de régulières averses, même si celles-ci seront parfois entrecoupées de quelques éclaircies. On n'exclut pas la possibilité d'avoir un orage. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. Le début de semaine prochaine sera, à nouveau, marqué par un temps variable, des averses et des températures entre 7 et 13 degrés. (Belga)

