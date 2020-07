Météo - Des nuages et quelques gouttes pour ce mardi

Mardi débutera sous les nuages, que perceront quelques faibles précipitations éparses. Au fil des heures, le temps deviendra néanmoins sec sur la plupart des régions, annonce l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront entre 18°C et 23°C.Le vent sera modéré et parfois assez fort à la Côte, avec des rafales autour de 50 km/h. En soirée, le temps restera sec sous un ciel partiellement nuageux. Durant la nuit, la nébulosité sera plus abondante. Les températures descendront jusqu'à 9°c en Ardenne et 15°C en plaine. (Belga)

