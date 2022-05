Météo - Des nuages, parfois des averses et peut-être du tonnerre mardi

Le ciel sera partiellement nuageux mardi, avec des nuages convectifs qui se développeront et atteindront parfois le stade d'averse en cours de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus.Il fera un peu plus doux avec des maxima de 14 à 16°C en Ardenne et de 17 à 19°C dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable. Il s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest en cours de journée en devenant parfois modéré. Ce soir et en début de nuit, les averses se dissiperont en se décalant vers l'est. Le ciel se dégagera ensuite au cours de la nuit. Les températures redescendront entre 3 et 6°C en Ardenne et entre 7 et 11°C dans les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré d'ouest à sud-ouest. Mercredi, les embellies matinales laisseront la place à un ciel partiellement nuageux avec un risque d'averse assez réduit et qui ne devrait concerner que le nord-est du pays. Les maxima varieront entre 15 et 17°C en bord de mer et en Ardenne, et entre 18 et 20°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest puis de nord-ouest. Jeudi, la journée débutera sous le soleil, puis les nuages et les éclaircies se partageront le ciel. Le temps sera sec. Les maxima varieront entre 16°C à la mer et 22°C en Gaume et en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de nord à nord-est. (Belga)