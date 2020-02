Météo - Des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h

Le pays sera traversé d'ouest en est jeudi par une zone de pluie active, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie pourra être précédée de neige ou neige fondante en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 degrés à l'ouest. Le vent de sud puis sud-ouest sera assez fort à fort, avec des rafales atteignant temporairement 60 à 80 km/h.En soirée, des averses soutenues toucheront principalement l'est du pays, avant le retour d'un temps plus sec à partir du littoral durant la nuit. Les températures seront comprises entre 1 et 6 degrés, sous un vent d'ouest graduellement modéré. Un temps stable et sec est attendu vendredi, avec toutefois beaucoup de nuages. Le thermomètre affichera entre 5 et 10 degrés. Le vent sera faible à modéré, d'ouest à sud-ouest revenant au sud-sud-ouest. Les nuages persisteront samedi, accompagnés de quelques périodes de pluie à l'ouest. Le vent gagnera en puissance durant la nuit de samedi à dimanche, avec des pointes autour de 70 km/h. Les maxima seront par contre très doux, oscillant entre de 8 et 13 degrés. (Belga)

