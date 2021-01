Météo - Des températures qui remontent et le vent en embuscade

Le temps sera sec en matinée ensuite quelques averses pourront se développer depuis l'ouest, annonce lundi l'Institut royal météorologique (IRM). La Côte connaîtra souvent de belles éclaircies. En Ardenne, le temps restera gris et les averses y tomberont sous forme de neige fondante ou de neige. Du côté des températures, les maxima se situeront entre 0 degré en Ardenne et 7 degrés sur l'extrême ouest, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre. Le vent sera, quant à lui, généralement modéré parfois assez fort en bord de mer.Ce soir, la nébulosité sera variable à abondante avec encore quelques averses localisées. Une perturbation traversera le pays depuis l'ouest, en cours de nuit. Elle sera à l'origine de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige (fondante) en Ardenne qui se transformera en pluie éventuellement verglaçante. Les minima oscilleront entre -1 et 5 degrés, sous un vent modéré à fort. Les rafales atteindront des valeurs autour de 50-60 km/h dans les terres et jusqu'à 70 km/h au littoral. (Belga)

