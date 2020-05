Météo : du soleil en continu, pas de pluie avant le milieu de la semaine prochaine

Vendredi après­-midi, le temps sera ensoleillé, indique l'Institut royal de météorologie. Quelques cirrus agrémenteront toutefois le ciel bleu. En Ardenne, quelques cumulus de beau temps se développeront également. Les maxima seront compris entre 18° à la Côte ainsi qu'en Hautes­ Fagnes et 24° dans le centre du pays. Le vent deviendra généralement modéré de secteur nord­-est dans l'intérieur des terres et assez fort de nord­-nord­-est à la mer.Vendredi soir et dans la nuit, le ciel sera serein et les minima généralement compris entre 8° et 11°. Dans certaines vallées ardennaises, le mercure pourra toutefois descendre jusque 4°. Samedi, le soleil sera à nouveau bien présent. L'après­-midi, des nuages cumuliformes se formeront dans l'est mais le temps restera sec. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 19° en Ardenne à 26° dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur est à nord­-est. À la mer, le vent s'orientera au nord­-nord­-est et deviendra à nouveau assez fort l'après­-midi. Dimanche, le temps sera toujours sec et largement ensoleillé avec progressivement des nuages d'altitude. Les maxima varieront de 19° en haute Ardenne et 23° dans le centre. Le vent sera généralement modéré de nord­-est. L'après­ midi, une brise de mer assez forte se lèvera à la Côte, ce qui conduira à une chute des températures de quelques degrés. Ensuite, le temps ensoleillé persistera avec des températures en hausse progressive, et aucune pluie n'est prévue avant le milieu de la semaine prochaine. (Belga)