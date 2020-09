Météo - Du soleil et jusqu'à 25 degrés ce jeudi

Jeudi matin, des nuages bas seront possibles par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Le temps deviendra ensuite ensoleillé partout. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés au littoral et localement 25 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs de proches de 22 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord-est.Ce soir et cette nuit se dérouleront sous un ciel pratiquement dégagé. Les températures descendront vers des valeurs de localement 7 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne, 11 degrés dans le centre et 13 ou 14 degrés en Lorraine belge, sous un vent généralement modéré de secteur est à nord-est. (Belga)

