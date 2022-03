Météo - Du soleil mais un léger fléchissement des températures ce samedi

Le ciel restera ensoleillé et sec samedi avec quelques passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Le matin, il y aura toutefois des nuages bas ou des bancs de brouillard sur l'extrême ouest, mais ils se dissiperont ensuite. Il fera un peu plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 5 à 7 degrés en Ardenne et 8 à 11 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable, s'orientant ensuite au nord-nord-est.Cette nuit, le ciel deviendra peu à parfois partiellement nuageux. Les températures redescendront entre +1 degré en bord de mer et -7 degrés dans les vallées ardennaises. (Belga)

