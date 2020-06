Météo - Encore des averses et un mercure qui flirte avec les 20°C

La journée de mercredi débutera sous le soleil dans l'ouest du pays alors que dans le centre et l'est, le ciel sera nuageux et le temps sec, à une averse près. Au fil des heures, davantage de nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à des averses un peu plus intenses depuis l'est, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre sera possible.Les maxima se situeront entre 15°C en haute Ardenne et 19 à 20°C en plaine. Le vent faible et variable deviendra parfois modéré de secteur nord à nord­-est. Durant la soirée et au cours de la nuit, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses, d'abord dans le centre et l'est, puis plus tard sur la moitié ouest du pays. Un coup de tonnerre restera possible. Les minima seront compris entre 10°C en Hautes­ Fagnes et 14°C. Jeudi, la nébulosité sera assez abondante le long de la frontière française avec encore quelques périodes de pluie ou des averses. Mais le mercure grimpera encore quelque peu. Les températures seront comprises entre 17°C en Hautes­ Fagnes et 23°C sur le centre. (Belga)