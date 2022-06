Météo - Encore du soleil avant des averses et des orages attendus la nuit prochaine et demain

Il fera généralement ensoleillé et chaud jeudi après-midi avec des maxima de 25 à 30 degrés. Il y aura tout de même un risque de quelques averses isolées (et éventuellement orageuses) dans la région côtière et le nord-ouest du pays, prévient l'Institut royal météorologique.Ce soir et cette nuit, une onde pluvio-orageuse active affectera l'est du pays. Elle pourrait temporairement déborder sur la partie centrale et le nord en seconde partie de nuit. L'ouest du territoire restera à l'écart de cette activité: quelques ondées isolées y seront possibles en début de soirée, puis le temps y deviendra généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 15 et 19 degrés. Vendredi, le temps sera très instable avec régulièrement des averses et des orages; ceux-ci seront parfois intenses avec localement risque de grêle et/ou de rafales de vent. Il fera toutefois un peu moins chaud avec des maxima de 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 25 degrés en Campine. L'IRM a dès lors émis une alerte jaune aux orages de ce jeudi 19h00 à samedi matin 00h00. Les cumuls pourraient en effet dépasser 10 litres/m2 en 1h et/ou 20 litres/m2 en 6h la nuit prochaine et des cumuls de plus de 10 litres/m2 en 1h seront à nouveau possibles vendredi. Vendredi soir, des averses (orageuses) seront encore possibles par endroits. Ensuite, le temps deviendra sec avec des éclaircies parfois larges sur l'est. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra très nuageux sur l'ouest, avec possibilité de quelques faibles précipitations. Les minima se situeront entre 12 et 16 degrés. Ce week-end, il fera encore instable avec des pluies ou des averses éventuellement orageuses. À partir de dimanche, le temps sera plus sec sur l'ouest, avec des maxima de 19 à 25 degrés. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.