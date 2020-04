Météo - Fin de semaine ensoleillée

La fin de semaine sera ensoleillée, avec des maxima de 17°C à 23°C dans l'intérieur du pays vendredi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).La journée de vendredi sera ensoleillé malgré des voiles d'altitude. Les quelques brumes sur l'ouest du pays se dissiperont rapidement pour laisser place à un temps sec. Les maxima seront proches de 14°C ou 15°C à la mer et oscilleront entre 17°C et 23°C dans l'intérieur des terres. Le vent sera faible à modéré de nord à nord- ouest. Au littoral, il sera modéré de nord à nord-est. Le ciel sera serein en soirée et durant la nuit. Le mercure descendra jusqu'à 1°C à 7°C. Le week-end sera toujours assez ensoleillé mais plus frais, signale encore l'IRM. (Belga)