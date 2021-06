Météo: jusqu'à 33 degrés mercredi

Le temps restera calme et sec ce lundi, avec beaucoup de soleil. Les maxima oscilleront entre 21 ou 22 degrés sur les plages et 27 à 28 degrés dans le centre. En Campine, le mercure atteindra 29 ou 30 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible et s'orientera de secteur sud, puis ouest à nord-ouest sur de nombreuses régions.Pendant la nuit, davantage de nuages élevés aborderont le territoire à partir du nord-ouest. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés. Dans les grandes villes, le mercure ne chutera pas en dessous de 18 degrés, tandis que dans certaines vallées ardennaises les températures seront proches de 6 degrés, sous un vent faible, parfois modéré, qui soufflera de secteur nord à nord-est. Mardi, les champs de nuages seront plus nombreux, mais le temps sera généralement sec, avec des maxima compris entre 21 et 26 degrés. Les températures remonteront mercredi, sous un soleil encore généreux. L'IRM prévoit des maxima entre 27 et 33 degrés, mais un risque d'orage en fin de journée. Il fera encore très chaud jeudi, mais des averses, parfois orageuses, viendront rafraichir l'atmosphère en cours de journée. Elles persisteront vendredi. (Belga)