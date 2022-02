Météo - L'IRM émet une alerte orange pour la Côte ce dimanche soir avec de vents jusqu'à 125 km/h

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche matin une alerte orange pour la Côte, à partir de la soirée, à cause du vent soutenu qui soufflera jusqu'à 125 km/h. L'alerte est valable entre 21h00 dimanche et 01h00 lundi, uniquement au littoral.La différence avec la tempête Eunice, qui a balayé le pays vendredi, réside dans le fait que les rafales les plus fortes se concentrent sur une durée très courte, et se produiront localement, sous des averses, explique l'IRM, qui prévient que des problèmes ou des dégâts sont possibles. En mer, les vents de tempête souffleront temporairement du sud-ouest. Si l'alerte orange est uniquement valable pour la Côte, l'IRM n'exclut pas que des rafales pouvant entraîner des dommages soient également possibles dans l'intérieur des terres. Une alerte jaune en raison du vent est en effet d'application pour le reste de la Belgique entre dimanche après-midi jusqu'à lundi en soirée. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.