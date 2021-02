Météo - L'IRM réitère son avertissement aux conditions glissantes mardi

L'Institut royal météorologique (IRM) met à nouveau en garde mardi matin contre des conditions glissantes sur tout le pays, dès l'aube et jusqu'à mercredi matin.L'IRM annonce qu'il fera très froid mardi avec surtout dans le sud du pays quelques faibles chutes de neige qui pourront localement conduire à une accumulation de 1 cm. Dans le nord et le centre du pays, temporairement quelques faibles chutes de neige seront aussi possibles, mais pas de grandes quantités. Les conditions resteront donc glissantes à cause de la neige ou de la congélation des portions de routes mouillées. L'avertissement pour des conditions glissantes de l'IRM reste "jaune" pour tout le territoire, soit pour prévisions de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures, ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ou du verglas (très) localisé, ou encore des plaques de givre ou de glace. (Belga)

