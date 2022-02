Météo - La Belgique baignée de soleil

Malgré quelques nuages d'altitude, le temps restera sec et ensoleillé samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Si biches, chevreuils et autre gibier pourront gambader joyeusement sous les rayons du soleil, les Belges devront eux continuer de s'emmitoufler, alors que les températures ne grimperont pas au-delà de 2°C en Hautes Fagnes et de 7 ou 8°C en basse et moyenne Belgique. Le vent soufflera modérément sauf en Lorraine belge où il restera plutôt faible. Un ciel dégagé, quoique parfois légèrement voilé, subsistera samedi soir et pendant la nuit. Un bon édredon sera nécessaire pour passer la nuit, alors que les minima seront compris entre -4 et +1°C. Certaines vallées ardennaises grelotteront sous -8 ou -9°C. Le soleil continuera de briller dimanche matin avant de laisser la place à des nuages de plus en plus denses, venus de l'ouest. Le thermomètre se réchauffera quelque peu, avec 5°C prévus en Hautes Fagnes et jusqu'à 11°C en plaine. Le vent soufflera de manière assez forte à la Côte, de secteur sud-ouest. Après ce week-end ensoleillé, le retour au travail sera sous la pluie lundi. De 6 à 11°C sont annoncés, sous un vent toujours assez fort au littoral. (Belga)

