Météo - La chaleur continue de faire fureur mardi

Le soleil continuera de faire suer les Belges mardi, les températures caniculaires restant fixées sur le Plat pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le refrain des derniers jours résonne encore une journée de plus, avec 30 à 36°C attendus. Des orages de chaleur pourront éclater dans l'après-midi localement, occasionnant pas mal de précipitations et éventuellement de la grêle.La nuit de mardi à mercredi s'annonce une nouvelle fois très douce, avec des minima compris entre 18 et 23°C. Les nuages occuperont partiellement le ciel et des foyers orageux localisés raviront les amateurs de tonnerre. Les gouttes risquent alors d'être nombreuses à tomber, pouvant se transformer en grêle. Le soleil restera installé mercredi mais le temps deviendra instable. En cours de journée, le risque d'orages localisé augmentera. Le thermomètre chauffera jusqu'à 28°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 35°C dans le centre. Le risque d'orages augmentera encore jeudi où les averses intenses ne rafraîchiront que partiellement l'atmosphère: le mercure oscillera entre 26 et 31°C. Les maxima devraient repasser sous la barre des 30°C vendredi, avec 24 à 27°C prévus, toujours sous les averses. (Belga)