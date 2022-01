Météo - La journée de ce lundi sera maussade avec des averses et du vent

La journée de ce lundi sera nuageuse avec de nombreuses averses un peu partout sur le territoire, avec des périodes de pluie parfois abondantes, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort et par la suite modéré. A la côte, le vent sera d'abord assez fort à fort puis modéré à assez fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.Ce lundi soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux en Flandre avec l'arrivée de pluies en cours de nuit, qui deviendront modérées vers l'aube. Dans le sud du pays, les pluies seront rapidement modérées et continues; il faudra donc s'attendre à d'importantes quantités de précipitations en beaucoup d'endroits. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés. Le vent sera d'abord encore modéré, puis il diminuera en intensité au fil des heures pour devenir faible à modéré. Demain mardi, le ciel sera couvert avec de la pluie. Dans le centre et le sud-est du pays, il s'agira d'abord de pluies modérées et continues. Ensuite, les pluies deviendront intermittentes à partir de l'ouest en cours de journée. Dans le sud-est du pays, les quantités de précipitations pourront toutefois encore être importantes. Les maxima, atteints en matinée, se situeront entre 6 et 10 degrés. L'après-midi, il fera plus frais. (Belga)

