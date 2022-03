Meteo - La plus belle journée de la semaine

Le temps sera sec et ensoleillé ce jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles d'altitude dériveront toutefois sur nos régions, surtout sur l'ouest du pays. La douceur persistera avec des maxima de 10 à 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 14 à 16 degrés dans les autres régions. Le vent quant à lui sera généralement modéré.Ce soir et la nuit prochaine, nous aurons un ciel pratiquement dégagé. Vers l'aube, des nuages arriveront dans les régions proches de la frontière française. Les minima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et 6 degrés ailleurs, sous un vent modéré. Sur les reliefs du sud du pays, les rafales pourront cependant atteindre les 50 km/h. La journée de vendredi débutera dans des conditions plutôt ensoleillées. Ensuite, les nuages feront leur apparition et de faibles pluies pourront se produire en fin de journée. (Belga)

