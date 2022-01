Météo: le ciel partagé entre nuages et éclaircies

Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies, dimanche après-midi. Le nord-est n'est pas à l'abri d'une averse hivernale, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 0 et 7 degrés.Des chutes de neige fondante seront encore possibles en Ardenne dans l'après-midi. Le mercure se situera autour de 0 degré dans les Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral, avec un vent modéré voire assez fort à la mer, de secteur ouest. Le temps sera plus calme la nuit prochaine mais l'IRM met en garde contre des conditions glissantes, sous des minima pouvant descendre jusqu'à -7 degrés dans certaines villes ardennaises. Lundi, le temps devrait rester sec presque partout. Des champs de nuages bas seront présents en matinée, qui laisseront place à des éclaircies dans l'après-midi, sauf en Ardenne, où le brouillard pourrait persister. Dans la nuit de lundi à mardi, les températures chuteront sous 0 degré en de nombreux endroits. (Belga)

