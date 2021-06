Météo - Le mercure va grimper jusqu'à 33 degrés

La journée de mercredi sera ensoleillée même si les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux au fil des heures, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Un orage de chaleur ne pourra être exclu en fin d'après-midi. Les maxima grimperont jusqu'à 25 degrés à la mer et 33 degrés en Campine. Au littoral, une brise de mer de nord s'établira l'après-midi, ramenant de l'air plus frais depuis le large.Cette nuit, davantage de champs nuageux arriveront par le sud. Il fera encore chaud avec des minima de l'ordre de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés ou plus dans les grandes villes. Le vent sera d'abord faible puis modéré de secteur sud. (Belga)