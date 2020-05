Météo - Le temps restera sec malgré les nuages

Le ciel sera peu nuageux samedi matin mais la nébulosité augmentera en cours de journée dans la plupart des régions. Les temps restera toutefois sec, avec des maxima de 13°C à la mer, 17°C dans le centre et 18°C en Lorraine Belge, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).Le vent sera faible de direction variable puis modéré d'ouest à nord-ouest. Au littoral, il sera modéré de nord-ouest. Les éclaircies s'élargiront en soirée. La nuit sera fraîche, avec des minima compris entre 0°C en Hautes-Fagnes et 7°C à la mer. Dimanche, le temps restera sec avec un ciel d'abord bien dégagé en matinée sur le sud du pays, plus nuageux ailleurs. En cours de journée, quelques nuages cumuliformes se formeront dans l'intérieur du pays, la nébulosité pouvant alors devenir localement abondante. Les maxima seront en hausse par rapport à la veille et se situeront entre 15°C en haute Ardenne et 19°C dans le centre. Le vent sera souvent faible, mais modéré au littoral, d'ouest-nord-ouest. Le mercure montera encore d'un cran lundi, avec des maximas attendus entre 16°C en haute Ardenne et 22°C dans le centre du pays. Le temps des prochains jours devrait rester sec. (Belga)