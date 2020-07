Météo - Le temps sec et ensoleillé se maintient

Ce mercredi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec à nouveau le développement de nuages cumuliformes. L'Institut Royal Météorologique prévoit également des voiles d'altitude, surtout sur la moitié ouest du pays. Il y aura donc davantage de soleil sur le sud-est. Les maxima évolueront entre 19° au littoral et 24° en Lorraine belge. Le vent sera faible, ensuite modéré, de secteur nord.La nuit prochaine, le temps sera d'abord peu nuageux et toujours sec. Ensuite, des voiles d'altitude arriveront depuis la frontière française. Un peu de brume sera possible. Les minima évolueront entre 7° et 11°. Jeudi, le temps sera sec, calme et peu à partiellement nuageux. Les maxima se situeront entre 21° et 26°. (Belga)

