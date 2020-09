Météo - Le week-end débute avec un temps doux, avec parfois un peu de pluie ou une petite averse

Ce vendredi, le temps sera doux avec par endroits un peu de pluie ou une averse. Les maxima iront de 19 à 25 degrés avec un vent généralement modéré. Un passage pluvieux plus marqué suivra la nuit suivante. D'après l'Institut royal météorologique (IRM), le week-end s'annonce un peu plus frais avec parfois quelques averses, principalement dimanche.Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux ce vendredi, avec par endroits un peu de pluie ou une petite averse. Des éclaircies pourront se développer en cours de journée sur le nord du pays. Le temps sera doux avec des maxima de 19 degrés en bord de mer à 25 degrés en Gaume. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, faiblissant dans l'intérieur du pays en fin de journée. La nuit prochaine, une zone de pluie plus active traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. En fin de nuit, le temps deviendra progressivement plus sec à partir de l'ouest du pays avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 10 et 15 degrés. Le vent sera faible à modéré. Samedi, quelques pluies résiduelles pourront encore se produire en Ardenne le matin. La nébulosité deviendra ensuite variable dans toutes les régions avec possibilité de l'une ou l'autre petite averse. Le temps restera cependant sec dans de nombreuses régions. Il fera également un peu plus frais avec des maxima de 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 19 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.