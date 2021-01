Météo - Les routes restent glissantes dimanche matin

Les routes seront toujours glissantes dimanche matin, alerte l'Institut royal météorologique (IRM). Du brouillard sera encore présent par endroits à l'aube et du givre ou quelques plaques de glaces sont possibles par endroits, surtout sur l'Ouest. En Hautes-Fagnes, la visibilité risque de rester mauvaise plus tard dans la matinée.Les nuages couvriront le ciel dimanche, mais le temps restera généralement sec jusqu'en fin d'après­ midi, selon les dernières prévisions de l'institut. Le temps sera partiellement à souvent très nuageux. De faibles chutes de neige gagneront le sud du sillon Sambre­-et­-Meuse depuis l'Allemagne pendant l'après­-midi. Ailleurs, l'IRM prévoit quelques pluies ou de la neige fondante. Les maxima se situeront entre ­-2 degrés en Hautes­-Fagnes et +5 degrés à la côte, avec des valeurs autour de +3 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré puis généralement modéré de nord­-est. Dans la nuit, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions. Un peu de neige pourra encore tomber en Haute Belgique, avec un peu de neige fondante ailleurs. Les minima oscilleront de ­-3 à +3 degrés. (Belga)

