Météo - Les températures grimpent avant un climax samedi

Aujourd'hui, la journée sera à nouveau ensoleillée avec, par moments, des voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 23°C à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 28°C en Lorraine belge, avec des valeurs proches de 26°C dans le centre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement faible de nord-est ou de directions variées.Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux passagers. Les minima se situeront entre localement 5°C dans certaines vallées de l'Ardenne et 17°C dans les grandes villes. Le vent deviendra faible et virera au secteur sud à sud-est. Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé, avec des voiles d'altitude dont la densité diminuera graduellement à partir de l'ouest. Il fera très chaud avec des maxima autour de 27°C sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'au littoral et de 28 à 31°C ailleurs. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-est, virera au secteur sud-ouest et deviendra souvent modéré. A la Côte, une brise de mer de secteur ouest-sud-ouest s'établira dans le courant de l'après-midi. Samedi, le temps restera encore généralement ensoleillé avec, l'après-midi, possibilité de quelques passages nuageux sur le nord-ouest du territoire. Cette journée constituera le point culminant de cet épisode de forte chaleur, avec des températures caniculaires; les maxima seront en effet compris entre 30 et 35°C (voire très localement un peu plus) dans l'intérieur des terres, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, revenant au sud-est en soirée. A la Côte, un vent de nord à nord-est se lèvera et empêchera les températures de franchir la barre des 26°C. (Belga)