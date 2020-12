Météo: les vacances commencent en douceur

Les nuages s'accumuleront dans l'est du pays samedi après-midi tandis que les faibles pluies se déplaceront vers le centre, avant d'atteindre l'est en fin de journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Après une matinée pluvieuse, l'ouest bénéficiera, lui, d'un temps sec avec des éclaircies. La douceur sera de mise pour le coup d'envoi des vacances scolaires, avec 8°C dans les Hautes-Fagnes et 12°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 ou 60 km/h.Le sud-est du pays restera arrosé samedi soir tandis qu'une averse demeurera possible sur les autres régions, même si elles pourront profiter de larges éclaircies. Le temps s'assèchera partout pendant la nuit, avec des éclaircies, sauf en Ardenne où les nuages bas resteront tenaces. De la brume ou un banc de brouillard pourront s'y former. Les minima seront compris entre 5 et 8°C. Les traditionnelles batailles de boules de neige ne seront pas pour tout de suite, la douceur persistant dimanche: 6 à 8°C sont prévus en Haute Belgique et autour de 9°C ailleurs. La journée devrait se passer sous les nuages et des bruines résiduelles pourront surgir en Ardenne et Lorraine belge. Temps couvert et pluies soutenues sont au programme de lundi, avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. Le thermomètre affichera ainsi de 8 à 11°C en Ardenne et de 11 à 13°C ailleurs. Un temps plus froid n'est pas attendu avant jeudi, avec à peine 1°C dans les Fagnes mais toujours 7°C en bord de mer. (Belga)

