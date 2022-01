Météo - Mardi s'enveloppera de brouillard et nuages bas, des éclaircies possibles localement

Du brouillard et des nuages bas sont attendus dans bon nombre de régions mais des éclaircies seront encore possibles localement, surtout sur les sommets de l'Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) mardi.En début de journée, il faudra compter sur du brouillard givrant en de nombreux endroits. Sur les reliefs de l'Ardenne, le temps devrait toutefois être assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, le brouillard et les nuages bas persisteront, bien que sur les sommets de l'Ardenne des éclaircies resteront possibles. Les maxima se situeront en Ardenne entre 1°C dans certaines vallées et 6°C sur les sommets. En plaine, les maxima oscilleront autour de 3°C ou 4°C. Il y aura peu ou pas de vent. (Belga)