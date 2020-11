Météo - Matinée nuageuse avant des éclaircies

La journée de mardi débutera sous un temps très nuageux et gris avec ici ou là un peu de bruine, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies devraient malgré tout se profiler en cours d'après-midi et il fera pratiquement sec. Les maxima se situeront entre 8°C, en haute Belgique, et 14°C, en basse Belgique. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest.Dans la soirée et la nuit, le temps restera sec et les éclaircies reprendront le dessus. En Ardenne, on notera un risque de formation de brume, de bancs de brouillard ou de nuages bas. Les minima seront compris entre 2 ou 3°C, dans certaines vallées ardennaises, et 8°C, en plaine. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au secteur sud et deviendra faible en Ardenne. L'IRM prévoit pour mercredi une agréable journée d'arrière saison avec de belles périodes ensoleillées et un temps doux. Au petit matin, du brouillard ou des champs de nuages bas pourront provoquer une mauvaise visibilité. Dans le courant de l'après- midi, quelques champs nuageux supplémentaires sont néanmoins attendus dans l'ouest du pays, annonçant une faible perturbation la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre 10 et 15°C, sous un vent modéré à parfois assez fort au littoral. (Belga)

