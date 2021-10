Météo - Nuageux mais doux

Mardi matin, le ciel sera très nuageux avec encore quelques pluies résiduelles. En cours de matinée, le temps redeviendra plus sec à partir de la France avec des éclaircies qui s'élargiront l'après-midi. Il fera très doux avec des maxima de 15 degrés en haute Ardenne à 21 degrés dans les régions proches de la France. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à parfois assez fort dans la région côtière, avec des pointes de 50 km/h.Ce soir et en début de nuit, le ciel sera d'abord peu nuageux. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et quelques pluies pourraient déjà aborder la région côtière vers l'aube. Minima de localement 11 degrés en Ardenne à 16 ou 17 degrés en Flandre. Mercredi, une zone de pluie accompagnée de vents soutenus traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Elle pourra éventuellement être précédée de quelques averses ou d'un orage. Quelques éclaircies seront néanmoins possibles. Les températures pourront encore atteindre 15 à 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur du pays avec des pointes de 70km/h, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 80 km/h. (Belga)

