Météo - Premier assaut de la vague de chaleur avec des températures de 30 à 35°

Le temps sera sec vendredi sous un ciel peu nuageux à serein. Les maxima, élevés, seront de l'ordre de 30 ou 31 degrés en Haute Ardenne ainsi qu'à la mer et atteindront jusqu'à 35 degrés voire localement un peu plus en Campine. Le vent sera souvent faible de secteur est à sud- est ou de direction variable. A la côte, une brise de mer modérée de nord- est se lèvera après- midi, indique l'IRM.En soirée, la chaleur persistera. Cette nuit, le ciel restera serein avec des minima de 16 à 20 degrés sur la plupart des régions sous un vent faible d'est à sud-est. Samedi, la chaleur augmentera d'un cran. Le temps restera sec et ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Il fera très chaud avec des maxima de 28 degrés en bord de mer à 37 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur est à nord- est. A la côte, une brise de mer modérée de nord à nord- est se lèvera en cours de journée. (Belga)

