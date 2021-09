Météo - Retour de la pluie après quelques éclaircies matinales

Le temps sera d'abord généralement sec lundi matin avec quelques éclaircies et des nuages bas en Ardenne, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest, puis une zone de pluie abordera la région côtière en mi-journée. Ces pluies temporairement modérées traverseront notre pays d'ouest en est en cours d'après-midi. Des éclaircies suivront sur l'ouest puis le centre du pays en fin d'après-midi. Les maxima varieront entre 16 et 21 degrés. Le vent modéré de sud s'orientera à l'ouest-sud-ouest après le passage de la zone de pluie. Les rafales pourront temporairement atteindre 60 km/h.Ce soir, la zone de pluie arrosera encore temporairement l'est du pays. Les éclaircies s'élargiront dans les autres régions. La nuit prochaine, le temps redeviendra sec dans la plupart des régions avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Brumes, brouillards et nuages bas pourront se former sur le sud du pays, et une petite averse ne sera pas exclue dans la région côtière. Les minima varieront entre 3 et 9 degrés en Ardenne, et entre 8 et 11 degrés dans les autres régions. (Belga)

