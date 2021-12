Météo - Retour progressif au temps sec sur l'ensemble du pays

Le temps redeviendra progressivement sec samedi dans toutes les régions avec des éclaircies sur l'ouest et le centre du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans les provinces de Liège et du Luxembourg, un alerte jaune aux conditions glissantes est toutefois émise pour la matinée, avec quelques chutes de neige encore en Ardenne pouvant amener une accumulation supplémentaire de 1 à 2 cm.Samedi matin, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies sur la moitié ouest du pays. Sur la moitié est, la nébulosité sera abondante avec toujours une possibilité de quelques précipitations hivernales et encore un peu de neige en Ardenne. En après-midi, le temps deviendra sec dans toutes les régions avec de belles apparitions du soleil sur l'ouest, mais un ciel toujours très nuageux sur l'est. La nébulosité augmentera à nouveau en fin de journée à partir de l'ouest, mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée. Les maxima seront de 0 degré en Ardenne à 7 degrés en bord de mer. Dans la soirée, le ciel sera très nuageux mais le temps d'abord sec. Une zone de pluie atteindra ensuite l'ouest du pays. Pour la nuit, ces pluies faibles à modérées se propageront sur le centre, puis gagneront les provinces de l'est en seconde partie de nuit, où elles pourront éventuellement être précédées de neige fondante. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec par moments quelques faibles pluies ou bruines. Il fera plus doux avec des maxima de 4 degrés dans les Hautes Fagnes à 12 degrés sur l'ouest du pays. (Belga)

