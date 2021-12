Météo - Risque de brouillard givrant durant la nuit

Du brouillard givrant pourra se former en cours de nuit, principalement sur la moitié nord du pays, avertit lundi l'Institut royal météorologique. Il y aura donc un risque de plaques de givre, voire plus localement de plaques de glace.Dans la nuit de lundi à mardi, les nuages bas laisseront rapidement la place à de larges éclaircies. Sous ces éclaircies, le mercure chutera jusqu'à localement -7 degrés sur l'est, -4 degrés sur le centre et -1 degré sur l'ouest. Une alerte jaune est émise pour toutes les zones, sauf la Côte. (Belga)

