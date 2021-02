Météo - Soleil et douceur, comme un avant-goût de printemps ce week-end

Les nuages bas laisseront rapidement la place à un soleil resplendissant samedi, même si quelques voiles nuageux d'altitude laisseront leur trace dans le ciel bleu, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures douces, comprises entre 11 et 16°C, sous un vent sud modéré, seront propices aux bains de soleil en cette fin de congé de détente (Carnaval).Le ciel restera dégagé samedi soir et pendant la nuit où les minima oscilleront entre 3 et 9 degrés. Le soleil sera toujours de la partie dimanche même s'il jouera parfois à cache-cache avec des champs de nuage d'altitude, surtout à l'ouest du pays. Le thermomètre s'affolera pour atteindre jusqu'à 15°C en Ardenne et 17°C ailleurs. Le vent restera de secteur sud et modéré, sauf sur les sommets exposés de l'Est où il se renforcera, soufflant jusqu'à 40 ou 50 km/h. Le temps ensoleillé et doux, comme un avant-goût de printemps, restera installé sur la Belgique en début de semaine. Les températures ne descendront pas sous les 10°C et s'élèveront même jusqu'à 19°C mercredi en Flandre. (Belga)