Météo - Soleil et douceur réchaufferont les coeurs

Une fois la grisaille dissipée, le soleil inondera la Belgique samedi, même si quelques nuages bas localisés pourront s'attarder pendant la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La douceur sera de mise, avec des températures généralement comprises entre 8 et 11 degrés, et pouvant même atteindre les 12 degrés sur les hauteurs ardennaises, à la suite d'une inversion thermique.La nuit de samedi à dimanche débutera sous un ciel serein, avant que des nuages bas s'accumulent à partir du nord-est. De la brume ou des bancs de brouillard pourront se former localement. Le thermomètre descendra sous le zéro en Hautes Fagnes, avec -2 degrés prévus pendant la nuit, tandis que les minima seront tout juste positifs dans le centre et à la Côte. Le soleil brillera encore dimanche mais il faudra davantage se couvrir, avec des valeurs oscillant entre 2 et 5 degrés. Des gelées au sol répandues sont à prévoir dans la nuit de dimanche à lundi. Après un week-end bien ensoleillé, la semaine débutera sous les nuages lundi, avec quelques gouttes possibles au littoral en fin d'après-midi. Pluies et averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, s'abattront sur le pays le soir et la nuit suivante. Le thermomètre affichera 3 à 9 degrés. (Belga)