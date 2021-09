Météo - Soleil, pluie et nuages se partagent le début de la semaine

Le soleil alternera avec les nuages ce lundi après-midi. Localement, la nébulosité pourrait devenir très abondante, mais le temps restera généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur est à nord-est.En soirée et pendant la nuit, des éclaircies parfois larges se développeront. En fin de nuit, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra faible à modéré et se dirigera d'est à sud-est. La journée de mardi sera d'abord ensoleillée et chaude. Puis des averses orageuses aborderont le territoire à partir de la frontière française. Le thermomètre affichera entre 20 et 25 degrés. Mercredi, de timides éclaircies reviendront sur l'ouest et le centre, mais le temps sera encore instable en Ardenne, avec des averses potentiellement orageuses. Le mercure oscillera entre 19 et 23 degrés. (Belga)

