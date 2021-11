Météo - Temps maussade avec un ciel gris et de fines pluies

Le temps sera gris vendredi avec quelques faibles précipitations et des maxima compris entre 6 et 12 ou 13 degrés, informe l'Institut royal météorologique (IRM) en matinée.Le temps restera donc maussade avec un ciel gris et de fines bruines. En Ardenne, il fera brumeux et du brouillard persistera même par endroits. Il fera toutefois doux avec des maxima de 6 degrés en haute Ardenne à 12 ou 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud­-ouest. (Belga)